Созданную роботом картину продали на аукционе за 1,3 миллиона долларов

Первая картина, написанная человекоподобным роботом продана на аукционе за 1,3 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила газета The Guardian.

Робот-художник по имени Ai-Da создала портрет английского математика Алана Тьюринга. На лот во время аукциона Sotheby’s сделали 27 ставок, побив предпродажные ожидания, варьировавшиеся от 120 до 180 тыс. долларов.

Сама Ai-Da рассказала, что написанный ею портрет побуждает зрителей "задуматься о божественной природе искуственного интеллекта, а также об этических и социальных последствиях" такого развития технологий.