Протестующие в Сербии требуют отставки премьер-министра

Оппозиция снова протестует в сербском городе Нови-Сад. Несколько сотен человек потребовали отставки премьер-министра и местного мэра.

Участники блокировали движение по мосту через Дунай и изрисовали его красной краской. В отличие от акции в среду, которая переросла в беспорядки, нынешняя завершилась мирно.

Между тем, манифестанты по-прежнему обвиняют местные власти в коррупции и халатности, которые привели 1 ноября к гибели 14 человек во время обрушения конструкции на железнодорожном вокзале, сообщает "ТВ Центр".