Израиль нанёс удар по территории суверенной Сирии

Израиль нанёс новые удары по территории Сирии. Атакам ВВС подверглись военные объекты в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщается о нескольких раненых и разрушениях, сообщает "ТВ Центр".

Продолжаются и обстрелы Ливана. В ЦАХАЛ рапортуют о ликвидации пусковых установок и командных центров движения "Хезболлы". В результате серии авианалётов на портовый город Тир уничтожены несколько жилых домов, 6 человек погибли, 38 получили ранения. Но эти данные не окончательны, спасатели продолжают разбор завалов.

12 человек стали жертвами израильских атак в секторе Газа. Удары нанесены по гуманитарной зоне Бейт-Лахия, лагерю беженцев в Хан-Юнисе и зданию школы в столице анклава. В ООН сообщили, что в секторе Газа от обстрелов ежедневно гибнут более 60 детей.