Живая легенда: Александра Пахмутова отмечает юбилей

Звание Героя Труда с этого дня официально носит Александра Пахмутова. Указ о присвоении его народной артистке СССР подписал Владимир Путин. Сегодня всенародно любимый композитор отмечает 95-летний юбилей. Её песни, написанные в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым - знает и поёт вся страна. И сегодня Александра Николаевна за роялем - на сцене Большого театра пройдёт её творческий вечер.

Её купают в аплодисментах и постоянно поют её песни. С оркестром и хором - в концертном зале, вполголоса - дома. А она сама по-прежнему за роялем. По глазам видно - счастлива быть на сцене. Искренне, как ребёнок в свои 95.

У Александры Пахмутовой даже тембр голоса с годами не меняется. Да, её песни любят миллионы. Но она отлично помнит свою первую пьесу "Петухи поют", написанную в пятилетнем возрасте. И уроки в Центральной музыкальной школе, где её все нежно называли - Аля.

Александра Пахмутова с детства была чуткой ко всему новому и актуальному. Со своим супругом, поэтом Николаем Добронравовым исколесила тысячи дорог. Они писали гимны для городов, трудовых коллективов и спортивных сборных. Ими гордятся футболисты и хоккеисты. Именно они сделали незабываемой церемонию закрытия Олимпиады в Москве с улетающим Мишкой.

Александра Пахмутова относится к солистам как к родным. Может накормить и обогреть.

Тамара Синявская, народная артистка СССР: Я по выражению лица чувствовала, что я туда или не туда. И всегда было практически - туда. Потому что мне очень нравилась музыка. Очень нравилась!

Не зря Александру Пахмутову сравнивают с космосом. Она была знакома с Гагариным и Королёвым. А её "Надежда" так хорошо звучит на орбите. Музыка для сцены и кино, для оркестров и вокалистов. Только песен - четыре сотни!

Юлиан, заслуженный артист России: Она абсолютный, я считаю, инопланетянин. Потому что такая хрупкая женщина, которая могла своими маленькими пальчиками писать такую крутую музыку, которую будут петь все поколения.

Александр Олешко, заслуженный артист России: Их замечательный дуэт, творческий и семейный - Пахмутова и Добронравов - человека приподнимает. Я даже когда это говорю, у меня шея вытягивается. У меня плечи расправляются, потому что тебе хочется жить!

А ещё очень хочется верить в то, что Александра Пахмутова ещё долго будет самым точным компасом. Для влюблённых в жизнь.