В Курской области взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ

Женщина-военнослужащая ВСУ взята в плен в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как пояснили в ведомстве, бойцы группировки "Север" взяли в плен стрелка Наталью Балаклицкую. По её словам, она пришла в ВСУ добровольцем.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.