США и Украина: в Киеве напряглись после победы Трампа

Жозеп Боррель сегодня прибыл с последним визитом на Украину. Его полномочия на посту главы дипломатии Евросоюза истекают 30 ноября. Речь пойдёт о предоставлении дальнейшей помощи со стороны ЕС. Но главная тревога для Киева и Брюсселя - возможная коррекция внешнеполитического курса США при Дональде Трампе, который уже сделал ряд тревожных заявлений о возможном прекращении противостояния на Украине.

Попутно выяснилось, что Украина не в состоянии обслуживать технику, которой так щедро ее пичкала Америка и Европа. Агентство Reuters сообщает: Пентагон снял запрет на отправку американских военных подрядчиков для ремонта истребителей F 16 и ЗРК Patriot. При этом в Минобороны США аккуратно оговариваются, что подрядчики будут немногочисленны и будут находиться далеко от линии фронта. Они не будут участвовать в боевых действиях.

Но предвыборные обещания Дональда Трампа закончить войну на Украине не дают покоя зарубежным изданиям. Соратник победителя президентской гонки Илон Маск прокомментировала статью в Newsweek о планах Трампа создать восьмисотмильную демилитаризованную зону между Россией и Украиной и разместить там британские и европейские войска.

"Скоро бессмысленным убийствам придёт конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло", - сказал Маск.

Похоже, миллииардер с каждым днём всё активней погружается в политику. Стало известно, что в среду Маск участвовал в телефонном разговоре Дональда Трампа с Зеленским.

Сьюзан Глассер, журналист The New Yorker: Это беспрецедентное нарушение того, что мы могли бы считать нормальным протоколом. Я считаю, что это также показатель того, кого слушает Дональд Трамп, готовясь, возможно, отказаться от поддержки Украины.

Маск, якобы, заявил, что продолжит предоставлять Украине свои спутники Starlink. И, как сообщают источники, разговор не оставил у Зеленского чувства отчаяния. Роберт Хантер, бывший постпред США при НАТО тоже уверен: Трамп не собирается полностью прекратить поддержку Украины. Но на определённые уступки Зеленский будет вынужден пойти.

Потянуло холодом в сторону Украины из Туманного Альбиона. Премьер Великобритании Кир Стармер, который давно планирует визит в Киев, отказался предоставить дальнобойное оружие. На что в администрации Зеленского заявили: тогда ему "нет смысла приезжать как туристу". В ситуации, когда после победы Трампа многие пытаются на ходу переобуться, самым беззаботным, похоже, остается пока ещё действующий президент Джо Байден. Журналисты прореспубликанского телеканала Fox News уверены, что проигрыш Камалы Харрис для него - как гора с плеч.