Снегопады привели к транспортному коллапсу в Сибири

Снегопады, метель и гололедица вызвали транспортный коллапс сразу в нескольких российских регионах. В Сибири и на Дальнем Востоке резко возросло число аварий. На федеральной трассе Улан-Удэ - Кяхта пассажирский автобус вылетел в кювет, есть пострадавшие. Непогода бушует в Кемерове и Владивостоке.

В столице приморья утро началось с массовых аварий. Виной всему – плотный слой льда, покрывший дорожное полотно. А поскольку город стоит на сопках, гравитация не щадит никого.

Накануне по Приморью пронёсся циклон. К мокрому снегу с дождём и сильному ветру оказались не готовы многие водители, не успевшие сменить шины на зимние. Похожая ситуация - в столице Бурятии. Улан-Удэ парализовали девятибалльные пробки. Коммунальных машин на дорогах не видно, жалуются автовладельцы.

Подъёмы даются особенно трудно. Пассажиров высаживают из автобусов прямо на мостах и развязках, потому что самый безопасный путь в таких условиях – пешком.

На 51 километре федеральной трассы Улан-Удэ – Кяхта рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся. Внутри находились 12 человек. Одного из них доставили в больницу, ещё четверо обратились за помощью самостоятельно.

А на Урал пришёл циклон с испанского побережья. Штормовой ветер, снег и плюсовые температуры. Ночью, по прогнозам синоптиков, в регионе температура опустится ниже нуля, поэтому в Челябинске тоже будет скользко.