Собянин рассказал о контроле за качеством воды в Москве

О том, как власти Москвы следят за качеством воды в городе, рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Контролируют показатели сразу несколько столичных компаний.

Так, специалисты Мосводоканала ежегодно проводят более трёх миллионов исследований, чтобы быть уверенными в качестве снабжения жителей.

Лабораторным анализом занимается и Мосэкомониторинг. Пробы из рек и прудов ежедневно отбирают сотрудники экологического управления Мосводостока. При необходимости проводят реабилитацию водоёмов. А коммунальный флот очищает Москву-реку и судоходную часть Яузы от мусора и ила.