Молодые специалисты представили свои работы в Москве

В Москве, в национальном центре "Россия" состоялась защита проектов участников "Конструкторского бюро будущего".

Свои работы представили около 300 молодых талантливых специалистов из разных регионов. Это инициативы, которые могут способствовать укреплению суверенитета страны и её опережающему развитию.

Темы разные - от повышения безопасности навигации и сотрудничества в космической сфере до создания цифровой истории семьи, сообщает "ТВ Центр".

Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации президента: Удалось на площадке собрать столько молодых людей, которые думают не только о сегодняшнем дне, думают о будущем, о том, какой наша страна будет через десятилетия вперёд, какие проекты будут двигать её вперед, какие проекты будут повышать её роль в мире. Много историй, из которых может что-то полезное вырасти.