На станцию "Электрозаводская" вернулись исторические горельефы

На станцию "Электрозаводская" московского метро вернули исторические горельефы. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, скульптуры были демонтированы с пилонов платформы в середине прошлого века и считались утерянными.

Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо "Измайлово". Лишь одна из частей композиции "Путейцы" оказалась утрачена. Её воссоздали по архивным фотографиям.

Горельефы установили на стене в переходе между станциями Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии. Кроме того, почти готов и пересадочный узел "Электрозаводская", который объединит две ветки метро, МЦД и наземный городской транспорт.