Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом на вокзале

24 человека погибли, ещё 46 ранены в результате теракта в пакистанском городе Кветта. Этим утром взрыв прогремел на станции рядом с железнодорожным вокзалом, сообщает "ТВ Центр".

По данным полиции, атаку совершил террорист, который прибыл на платформу с багажом. Детонация устройство произошла вблизи кассы, где обычно находится большое скопление людей.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана", которая ведёт повстанческую борьбу. Правоохранители ведут расследование.

Соболезнования в связи с трагедией пакистанским властям направил Владимир Путин. В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент осудил варварское преступление, и добавил: Москва намерена и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.