Собянин назвал песни Пахмутовой гимном нескольких поколений

Сергей Собянин назвал песни Александры Пахмутовой гимном нескольких поколений россиян. Мэр Москвы поздравил Александру Николаевну с юбилеем, назвав её несравненной и всенародно любимой.

В творчестве Пахмутовой отражается огромная эпоха в истории великой страны. Её песни помогают жить, любить и мечтать, покорять вершины и не пасовать перед трудностями, отметил Собянин и пожелал композитору бодрости духа, сердечного тепла, здоровья и благополучия.

9 ноября Александра Пахмутова отмечает 95-летие. В этот день на исторической сцене Большого театра пройдёт ей творческий вечер. В зале соберутся друзья и коллеги композитора.