В московском метро звучат песни Александры Пахмутовой

Сегодня в московском метро звучат музыкальные шедевры Александры Пахмутовой. Флешмоб организовал Большой детский хор имени Попова, именно он был первым исполнителем многих хитов Александры Николаевны.

С Пахмутовой коллектив связывают полвека крепкой дружбы. В 17:00 открытый итоговый концерт состоится на станции метро "Курская", сообщает "ТВ Центр".

9 ноября Александра Пахмутова отмечает 95-летие. В этот день на исторической сцене Большого театра пройдёт её творческий вечер. В зале соберутся друзья и коллеги композитора.