Режим ЧС введён в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажке

ЧС муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажном доме. О своём решении сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

По его информации, во время взрыва получили повреждения 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей, припаркованных около дома.

В городе работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оценке причинённого ущерба.

Утром 9 ноября в ЖК "Курортный" из-за взрыва газовоздушной смеси начался пожар. Погибла одна женщина и три местных жителя получили травмы.