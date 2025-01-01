В Новой Москве построят дорогу от Калужского шоссе до Саларьево

Новая автодорога пройдёт между МКАДом и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, она соединит между собой Филимонковское и Новомихайловское шоссе. О проектировании магистрали рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что проект будет готов до конца 2025 года, а саму дорогу построят в 2027 году.

С момента присоединения новых территорий к столице уже построено более 400 километров автомобильных дорог. Возведены мосты и путепроводы, другие объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, напомнил Собянин.