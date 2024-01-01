Сергунина подвела итоги серии московских конкурсов "Дизайн-цех"

В Москве подвели итоги цикла конкурсов "Дизайн-цех" за 2024 год. Он проходил в три этапа, участие в конкурсе приняли 360 дизайнеров, художников, маркетологов и студентов. Они разработали сувенирную продукцию для музеев, парков и акции "Тотальный диктант".

Подробности сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект даёт возможность молодым и опытным специалистам заявить о себе, найти единомышленников и заказчиков. В этом году число заявок выросло на 10% по сравнению с 2023 годом и достигло почти 860. Участники представили больше ста идей.

О том, как жюри отбирало лучших из лучших и формировало команды, можно узнать на портале мос.ру.