Путин назвал Пахмутову певцом эпохи

Владимир Путин назвал Александру Пахмутову певцом целой эпохи. В своём видеопоздравлении президент поблагодарил композитора за её труд.
"Дорогая Александра Николаевна! Вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!", - сказал глава государства.
Видеообращение Путина показали на юбилейном вечере Пахмутовой в Большом театре, сообщает РИА Новости.
Вы воспринимаете жизнь во всем её многообразии. И этот жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ваших произведениях.
Сегодня, в день 95-летия Пахмутовой президент подписал указ о присвоении ей звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства.