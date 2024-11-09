Путин назвал Пахмутову певцом эпохи

Владимир Путин назвал Александру Пахмутову певцом целой эпохи. В своём видеопоздравлении президент поблагодарил композитора за её труд.

"Дорогая Александра Николаевна! Вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!", - сказал глава государства.

Видеообращение Путина показали на юбилейном вечере Пахмутовой в Большом театре, сообщает РИА Новости.

Вы воспринимаете жизнь во всем её многообразии. И этот жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ваших произведениях.

Сегодня, в день 95-летия Пахмутовой президент подписал указ о присвоении ей звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства.