Российские войска нанесли очередные удары по военным аэродромам и критическим объектам инфраструктуры в украинских тылах. Также за сутки уничтожены восемь складов боеприпасов ВСУ. Сигналы тревоги звучат сегодня в Киеве и Одессе.

В зоне спецоперации группировка "Запад " захватила 27 вражеских опорников и ликвидировала 11 пунктов управления БПЛА, сообщает "ТВ Центр".

В приграничных районах Курской области расчёты комплексов "Панцирь" круглосуточно контролируют воздушное пространство и в любой момент готовы уничтожить противника - комплекс оснащен 12 ракетами, двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров с боекомплектом в 1 400 выстрелов. "Панцирь" способен за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.