Служение народу: Путин обратился к сотрудникам МВД

Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Многие из них встречают профессиональный праздник на посту. В своём поздравлении Владимир Путин отметил: служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни для сотрудников МВД. Глава государства особо остановился на работе правоохранительных органов в зоне СВО.

Сегодня особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел в районах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете все необходимое для того чтобы максимально обеспечить их безопасность, будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане. Благодарю всех сотрудников МВД за грамотные, чёткие действия, в том числе нестандартных неординарных ситуациях, за весомый вклад в решение задач СВО. Верю в ваш профессионализм, в то, что на всех вверенных участках вы и впредь будете нести службу слаженно и результативно, работать на благо наших граждан, общества и государства.

Только за этот год 659 сотрудников МВД удостоены государственных наград. Глава ведомства Владимир Колокольцев в преддверии праздника отметил отличившихся правоохранителей. О тех, для кого мужество и героизм - это часть профессии, расскажет Илья Данильцев (смотрите видео).