Представлены новые герои спецоперации

Гвардии рядовой Сергей Филиппов во время вражеской атаки получил от разведки координаты противника и оперативно навёл РСЗО "Град". Огнём реактивной артиллерии наш расчёт уничтожил бронетехнику и большую часть радикалов, оставшиеся отступили.

Лейтенант Камил Садиков, командир взвода радиоэлектронной борьбы, прикрывал наступление мотострелков. Средствами РЭБ он подавил семь FPV-дронов противника, не допустив потерь среди наших военнослужащих.

Неприятель попытался вернуть утраченный опорный пункт. Садиков, получив ранение, не покинул свой пост пока все атаки боевиков не были отражены, сообщает "ТВ Центр".