Российских военных в зоне СВО пытались отравить газом

Боевики ВСУ пытались отравить газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали атаку дронов под Клещеевкой. Как сообщает Telegram-канал ТВ Центр со ссылкой на "Народный фронт", наши бойцы обнаружили украинских военных в подвале деревенского дома. После того, как они уничтожили противника, их начали травить неизвестным газом.

Примерно через сутки раненые бойцы покинули подвал, но их продолжили преследовать беспилотники противника. Помогли военным системы РЭБ, они смоги покинуть опасную локацию.