Путин отметил мужественную работу подразделений МВД в приграничных регионах

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 10 ноября, поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В поздравлении глава государства особо отметил мужественную работу подразделений МВД в приграничных регионах и указал на то, что там люди особо нуждаются в помощи и защите.

Путин также отдал дань уважения ветеранам МВД и подчеркнул самоотверженность солдат правопорядка. По словам президента, только в текущем году 659 сотрудников МВД были удостоены государственных наград.