В ФБР боятся массовых увольнений после прихода Трампа к власти

Сотрудники ФБР готовятся к массовым увольнениям после прихода Дональда Трампа к власти в США. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщила газета The Washington Times со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что из-за напряжённых отношений между Трампом и ФБР высшее руководство было "ошарашено" и "шокировано" новостью о победе республиканца на выборах.

"Большинство источников ожидают, что избранный президент "разнесёт это место в щепки" <...> это будет настоящая "кровавая баня", — говорится в материале газеты.