Протестующие в Израиле требуют начать переговоры с "Хезболлой"

Многотысячные акции протеста прокатились по Израилю. В Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других крупных городах прошли митинги за освобождение заложников, которые находятся в плену ХАМАС уже 400 дней.

Собравшиеся перекрыли дороги и требовали от правительства окончания военных действий и немедленных мирных переговоров. В целом, демонстрации прошли спокойно. За неповиновение полиции задержаны четыре человека.

Тем временем, армия Израиля продолжает обстрелы сектора Газа. За минувшие сутки жертвами стали не менее 16 палестинцев, в том числе женщины и дети. Один из ударов пришёлся по палаточному лагерю беженцев в Дейр-эль-Балахе.

40 человек погибли от налётов израильских ВВС в Ливане, десятки ранены. Под городом Тир беспилотник атаковал машину скорой помощи, погибли шесть медиков. Со своей стороны, движение "Хезболла" нанесла массированные удары по ряду военных объектов ЦАХАЛ, сообщает "ТВ Центр".