Беспорядками закончились шествия против бездействия властей в Валенсии

В беспорядки переросли массовые акции протеста в испанской Валенсии. Десятки тысяч людей требуют отставки главы автономии Карлоса Масона. Манифестанты вступали в стычки с полицией, громили витрины и поджигали мусорные баки.

Жители обвиняют местные власти в последствиях катастрофических наводнений, жертвами которых стали более двухсот человек. Около 80 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает "ТВ Центр".

Причина этого, по мнению людей, в том, что оповещение о тревоге пришло слишком поздно - вода уже затопила несколько населённых пунктов. К удару стихии не были подготовлены ни коммунальные службы, ни спасатели. Это привело к масштабным разрушениям и отсутствию оперативной помощи.