Вулкан Шивелуч на Камчатке снова выбросил пепел

На Камчатке Шивелуч не желает усмирять свой нрав. Сегодня вулкан выбросил пепел на высоту до четырёх километров. И это, как говорят учёные, не предел - в любой момент выбросы могут превысить 15-километровую отметку.

Шлейф движется в восточном направлении. В опасной зоне снова Усть-Камчатск и ещё два населённых пункта. Несколькими днями ранее там уже наблюдался пеплопад.

Отличился и Эбеко на острове Парамушир, он частично засыпал пеплом Северо-Курильск. Вулкан регулярно напоминает о себе с 2016 года, сообщает "ТВ Центр".