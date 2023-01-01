Воробьёв рассказал о последствиях атаки дронов в Подмосковье

В Раменском городском округе после падения беспилотников загорелись два дома в посёлке Становое. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. От осколков пострадала 52-летняя женщина, она в реанимации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 10 ноября в трёх районах Московской области сбиты 32 украинских беспилотника.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.