Аэропорт "Шереметьево" временно закрыт

Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Также временно закрыты два других подмосковных аэропорта – "Домодедово" и "Жуковский".

Ограничения введены на время массированной атаки дронов в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО сбили 32 беспилотника в трёх районах области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о последствиях атаки: загорелись два частных дома в Раменском, от осколков пострадала женщина