Массированная атака дронов на Москву. Подробности

Подразделения ПВО отразили самую массовую попытку украинских террористов атаковать Москву. 32 вражеских беспилотника уничтожены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. По информации губернатора Подмосковья, пострадала женщина, сейчас она в реанимации.

Над Бронницами, Раменским, Софьино, Коломной, Домодедово в воздухе обнаружены десятки беспилотников самолётного типа. Все, как позже заявили власти, направлялись на Москву. Но система ПВО отреагировала оперативно.

Часть обломков упала в частном секторе в Раменском районе. На противоположной стороне – автомобиль, побитый осколками. По словам очевидцев, в момент падения дрона машина проезжала по дороге. Ещё один беспилотник упал на припаркованный автомобиль в Софьино. Несколько гаражей загорелись в городке Сосненский.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте ЧП работают экстренные службы. А военные делают всё необходимое для отражения атаки.

Не исключено, что эта атака будет признана самой массированной за всё время попыток радикалов атаковать столицу и область. Первый дрон заметили и сбили в 8.30. Последний – примерно в 10 утра. То есть преступники испытывали Подмосковные силы ПВО на прочность полтора часа. В этот период временные ограничения на полёты вводили три московских аэропорта.