В зоне спецоперации российские войска упорно продвигаются к Красноармейску, Дзержинску и Купянску. Это главные укрепрайоны ВСУ в Донбассе и на Харьковщине.

Только за сутки бойцам группировки "Запад" удалось захватить 27 опорных пунктов боевиков и уничтожить пять станций спутниковой связи "Старлинк". Общие потери противника превысили 1800 человек.

В Курской области наши войска уничтожают живую силу и технику ВСУ. Наиболее ожесточённые бои идут вокруг поселков Дарьино, Плехово и Зеленый шлях. В результате наступления российских подразделений за сутки противник потерял более 300 человек убитыми и ранеными. Кроме того, операторам ударных беспилотников удалось уничтожить два танка - американский "Абрамс" и немецкий "Леопард".

На донецком направлении российская группировка вытесняет радикалов из поселка Сонцовка. Этот маневр в ближайшей перспективе позволит выйти в тыл ВСУ и окружить националистов в городе Курахово, сообщает "ТВ Центр".