Трамп приступил к формированию своей команды

Дональд Трамп приступил к формированию будущей администрации. Вопреки ожиданиям большинства, он объявил, что не пригласит в правительство бывших постпреда США при ООН Никки Хейли и госсекретаря Майка Помпео.

Какие ещё сюрпризы приготовил Трамп - остаётся только гадать. В ожидании новых решений в Европе заметно нервничают. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро уверен, что появился риск превращения европейского континента в вассала США. Поэтому он призывает всех укрепиться в военной, промышленной и торговых сферах.

А на полях Пражского саммита по обороне, который проходит в Чехии, рассматривают варианты сотрудничества с Трампом. Литва призывает все европейские страны увеличить инвестиции в военный сектор. Министр обороны прибалтийской республики предлагает всем активно закупать американское оружие и совместно со штатами сдерживать Китай и Иран.

По-своему в Литве трактуют и последствия мирного плана, о котором сам Трамп пока ничего не говорил, но который упорно обсуждают в СМИ.

Лауринас Касчюнас, министр обороны Литвы: Самый большой риск заключается в том, что этот мирный план может привести к новому замороженному конфликту, который поможет России восстановить силы и попытаться через несколько лет нанести ещё один удар. Поэтому нам нужно избегать мирных переговоров, основанных на российских правилах. Нам нужен справедливый мир, заслуживающий доверия. А для такого мира нужна более сильная Украина, которая приступит к переговорам с более твёрдой позицией.

При этом в самих США - митинг за митингом. Ещё не придя к власти, Трамп объявил о жёсткой депортации мигрантов. Он планирует выдворить из страны около полумиллиона человек. В Нью-Йорке - многотысячные акции протеста. А на улицах Вашингтона женщины демонстрируют недовольство планами Трампа в отношении репродуктивного здоровья. Они боятся, что республиканец запретит, как и обещал, аборты.

Какими станут США с Трампом - пока не очень понятно. Но людям, посвящённым в планы, похоже всё трудней сдержать себя. Вот и Трамп-младший подразнил Зеленского, разместив у себя в соцсети ролик о том, что через 38 дней у того уже не будет карманных денег. Вероятно, имея в виду 17 декабря, когда пройдёт голосование выборщиков и они официально зафиксируют победу республиканца.