70 беспилотников в 6 регионах России сбиты утром 10 ноября

Сегодня с 7.00 до 10.00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

34 БПЛА были сбиты над Московской областью, 14 – над Брянской, по семь – над Орловской и Калужской, шесть – над Курской и два - над Тульской областью.

Утром 10 ноября из-за массированной атаки дронов московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" были временно закрыты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО сбили 32 беспилотника в трёх районах области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о последствиях атаки: загорелись два частных дома в Раменском, от осколков пострадала женщина.