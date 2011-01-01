Собянин поздравил с праздником сотрудников МВД

Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Главного управления МВД России по Москве. Мэр назвал полицейских настоящими профессионалами, отстаивающими закон и справедливость; мужественными и отважными людьми, ведущими борьбу с преступностью.

С вашей службой миллионы москвичей по праву связывают надежды на защищённость и безопасность. И эти надежды вы оправдываете каждодневным трудом на страже правопорядка. Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга.

Собянин пообещал, что московские власти будут и впредь уделять особое внимание улучшению материально-технической базы столичной полиции и социальной поддержке её сотрудников.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года он назывался Днём милиции.