Вирус Коксаки: угроза эпидемии или сезонная болезнь

Высокая температура, болезненная сыпь и нестерпимый кожный зуд, проблемы с пищеварением. Таковы симптомы вируса Коксаки. Случаи заболевания выявлены у детей в разных регионах, в том числе и в Москве.

В соцсетях множество публикаций от обеспокоенных родителей. Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль и как накануне вечером заявила глава ведомства Анна Попова, подъём заболеваемости преодолён, и распространения вируса сейчас не наблюдается.

Коксаки - сезонная зараза, чаще всего её выявляют летом и ранней осенью. Но в этом году сказался длительный период тёплой погоды и массовый туризм на каникулах. Так стоит ли беспокоиться - выяснил Александр Огородников (смотрите видео).