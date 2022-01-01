Умер 40-летний пресс-секретарь певца Шамана

Внезапно умер пресс-секретарь певца Шамана (Ярослава Дронова) - журналист Антон Коробков-Землянский. Об этом сообщает "База".

40-летнему мужчине стало плохо вечером 9 ноября. Он начал задыхаться и его супруга вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти журналиста. Информацию о смерти Коробкова-Землянского "Базе" также подтвердил директор певца Александр Качан.

Известно, что Коробков-Землянский раньше работал пресс-секретарём Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям Европейской медиагруппы. С 2022 года представлял в СМИ Ярослава Дронова.