В Шебекино после атаки дрона под завалами погиб мужчина

ВСУ ударили дронами по многоквартирному дому в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под завалами оказался мужчина.

Спасатели пытались извлечь его из-под обломков здания, но он скончался. Остальных жителей дома эвакуировали. В разборе завалов участвовал глава региона, он помогал спасателям поднимать тяжёлые фрагменты плит.

Сегодня киевский режим предпринял одну из самых масштабных атак с использованием беспилотников. Ночью в четырёх регионах страны были сбиты 23 летательных аппарата.

Утром атака повторилась, силы ПВО уничтожили 70 дронов в шести регионах. В Подмосковье сбили 32 беспилотника. В Раменском районе из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадала женщина.