В Минобороны рассказали о последствиях атаки дронов в Подмосковье

В результате сегодняшней атаки беспилотников в Подмосковье загорелись четыре дома в трёх населённых пунктах. Ранения получили пять человек, сообщили в Минобороны России.

Всего было сбито 84 украинских дрона. Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ, отметили в ведомстве.

Там назвали главную целью киевского режима - нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.

Сегодня киевский режим предпринял одну из самых масштабных атак с использованием беспилотников. Ночью в четырёх регионах страны были сбиты 23 летательных аппарата. Утром атака повторилась.