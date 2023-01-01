Лавров рассказал о развитии торговли России со странами Африки

Сотрудничество между Россией и Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, нашу страну и государства континента объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права.

Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам первой министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка, которое зачитал глава российского МИДа Сергей Лавров, открывая сегодня пленарное заседание конференции.

Оно прошло на федеральной территории "Сириус" вблизи Сочи. В нём приняли участие 54 делегации из африканских стран, практически со всего континента. Министр отметил, что российско-африканское взаимодействие постоянно укрепляется.

С удовлетворением отмечаем, что темп, заданный двумя предыдущими саммитами, помогает развивать наши отношения по нарастающей. Видим прогресс на всех направлениях. Отмечу значительное повышение количества контактов на высшем и министерском уровнях. В частности, в ходе двусторонних встреч на полях нынешней конференции достигнуты договорённости по целому ряду конкретных проектов, подписаны соглашения, меморандумы в различных областях.

Лавров особо отметил развитие торгово-экономического сотрудничества. В 2023 году достигнут исторический максимум товарооборота на направлении Россия – Африка: 24,5 миллиарда долларов.