Подросток ранен во время атаки беспилотников в Брянской области

Подросток получил осколочное ранение в Брянской области во время атаки беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате подавления средствами РЭБ два дрона упали в Почепском районе.

Также в результате атаки были частично повреждены два домовладения и хозяйственные постройки.

Сегодня киевский режим предпринял одну из самых масштабных атак с использованием беспилотников. Ночью в четырёх регионах страны сбиты 23 летательных аппарата.

Утром атака повторилась. Более 30 дронов были уничтожены в Подмосковье. В результате падения обломков загорелись четыре дома, ранены пять человек.