Израильская ракета попала в жилой дом в Дамаске

Шесть человек погибли, 15 получили ранения в результате удара израильских ВВС по юго-восточному пригороду Дамаска. Об этом сообщает радиостанция Sham FM. Ракеты попали в многоэтажный жилой дом.

Около суток назад Израиль также нанёс удары по территории Сирии. Атакам ВВС подверглись военные объекты в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось о нескольких раненых и разрушениях.

4 ноября израильские самолёты атаковали лагерь "Хезболлы" в районе Эль-Мазари, тогда потери формирований организации составили семь убитых и раненых.