Израиль признал свою причастность к операции с пейджерами в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане. Глава правительства подтвердил, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение "Хезболла", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Нетаньяху.

17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров и раций, которые использовали члены "Хезболлы". Погибли около 40 человек, три тысяч получили ранения.

Москва назвала случившиеся чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.