WP: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в воскресенье, 10 ноября, написал The Washington Post, со ссылкой на источники.

По информации издания, в четверг, 7 ноября, во время звонка обсуждался украинский конфликт, во время которого Трамп призвал "не обострять" обстановку.

Помимо этого, стороны обсудили цель достичь мира на европейском континенте, а Трамп высказал заинтересованность в продолжении разговора, отмечается в материале.

Кремль данную информацию никак не комментировал.