ЛДПР предложила обязать сдавать жилье мигрантам только по договору и ограничить максимальный срок аренды одним годом. Об этом в понедельник, 11 ноября, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своём Telegram-канале.

По словам Слуцкого, в кабмин направлены соответствующие законопроекты.

Лидер партии ЛДПР добавил, что за нарушения будут грозить штрафы, а за неуплату аренды — расторжение договора и выселение. Слуцкий отметил, что наказание должно касаться и арендодателей, если те способствуют появлению "резиновых квартир".