NY: с приходом к власти Дональд Трамп начнёт "мстить всем тем, кто его злил"

С приходом к власти Дональд Трамп начнёт "мстить всем тем, кто его злил". Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило The New York Times.

В статье отмечается, что после многочисленных импичментов, расследований, обвинений и судебных исков, направленных против него, новый президент Штатов заставит как своих противников, так и союзников ждать "волны возмездия".

По информации издания, политик поклялся назначить "специального прокурора", который будет преследовать Байдена и привлечёт Харрис к ответственности за миграционную политику.