Российская ПВО сбила за ночь более десятка украинских дронов

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течении ночи, по данным Минобороны, сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в военном ведомстве, основная масса дронов ВСУ пыталась атаковать Курскую область. Над территорией этого региона ПВО уничтожила за ночь 12 беспилотников. Еще один БПЛА был сбит над Белгородской областью.

Утром 11 ноября появилась информация о работе ПВО в Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, уничтожено несколько украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов сохраняется.