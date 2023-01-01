ФСБ пресекла операцию Украины по угону вертолета ВКС России

Российские спецслужбы сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

Как рассказали в ведомстве, в результате работы российских контрразведчиков были выявлены места дислокации средств противовоздушной обороны Украины и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которым нанесены удары.

Главное управление разведки Минобороны Украины для реализации своего замысла пыталось завербовать российского летчика через Telegram — он, по плану Киева, должен был отравить членов своего экипажа. Пилоту обещали организовать побег, причем его семью якобы собирались переправить на Украину через Турцию и Молдавию.

В ФСБ предупреждают, что нельзя терять бдительность — киевский режим продолжает попытки угона российской военной техники, сообщает РИА Новости.

Летом сотрудники ФСБ предотвратили угон на Украину российского стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия. Операцию готовили киевские спецслужбы при поддержке стран НАТО. Российскому пилоту предлагали гражданство Италии, а в случае отказа выполнить требования киевского режима угрожали расправой его семье.

В апреле 2023 года Служба безопасности Украины задержала бывшего и.о. командира одной из частей ВСУ. По данным украинских СМИ, Роман Червинский пытался завербовать российского пилота, чтобы тот угнал самолет ВКС. Итогом хитроумной украинской интриги стал ракетный удар ВС России по военному аэродрому Канатово.