В США рассказали о звонке Трампа Путину

Избранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным — об этом в воскресенье, 10 ноября, заявило американское издание The Washington Post.

Источники издания утверждают, что политики поговорили о ситуации на Украине, а также обсудили способы достижения цели по установлению мира на европейском континенте, причем Трамп призвал Путина не идти на дальнейшую эскалацию ситуации.

При этом, как заявил собеседник WP, Дональд Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить "скорое разрешение войны на Украине".

Ни Белый дом, ни Кремль не подтверждают факт такого разговора, хотя источники уверяют, что он состоялся еще в четверг 7 ноября — вскоре после того, как только стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах.

Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября, Владимир Путин поздравил Трампа с переизбранием президентом США и напомнил о своей открытости к диалогу. Российский лидер заявил, что ему и самому было бы не зазорно позвонить.

При этом в Кремле подчеркивали, что говорить о возможности потепления отношений между Россией и Соединенными Штатами в свете победы Дональда Трампа на выборах президента США было бы преждевременно, поскольку "пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов".