Минобороны получило партию истребителей пятого поколения

Минобороны России получило партию истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов Су-35С поколения 4++.

Су-57 - единственный истребитель, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения, заявил РИА Новости генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

"Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами - это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия "Ростеха", - сообщил он.

Это не последняя в 2024 году поставка истребителей в войска, отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха.