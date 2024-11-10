Стало известно о "последней попытке" уговорить США на удары по России

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться в очередной раз убедить США разрешить запуск ракет Storm Shadow вглубь территории России.

Решение должно быть принято до завершения президентского срока Джо Байдена, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Это станет "последней попыткой" помешать сокращению помощи Украине перед возвращением Дональда Трампа.

Макрон и Стармер полагают, что Байден даст положительный ответ, желая сохранить свое политическое наследие. Переговоры французского и британского политика пройдут 11 ноября в Париже.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать время до 20 января (до вступления Трампа в должность президента – прим. ред.)", - сообщил источник.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение на дальнобойные удары по нашей стране сделает НАТО прямым участником конфликта.