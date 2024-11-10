Киев пожаловался, что его не предупредили о звонке Трампа Путину

Сообщения о том, что Киев был заранее предупрежден о запланированном телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным – ложные. С таким заявлением выступил МИД Украины.

Как передает Reuters, Киев выразил свое возмущение. Украинская сторона не имела возможности подержать инициативу Трампа о контакте с Москвой – так же, как и выступить против. Агентство приводит высказывание представителя министерства иностранных дел Георгия Тихого.

Ранее СМИ сообщили, что власти Украины были заранее проинформированы о том, что Трамп собирается звонить Путину. При этом отмечалось: украинские чиновники давно поняли, что избранный президент США намерен взаимодействовать с российским лидером в поисках дипломатического решения украинского конфликта.